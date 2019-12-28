Сирийская армия нашла бывшие штаб-квартиры боевиков «ан-Нусры» в Идлибе

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) во время прочесывания освобожденных от террористических группировок районов провинции Идлиб обнаружили десятки штаб-квартир боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры».
Перед наступлением сирийской армии террористы сожгли и разграбили собственные штаб-квартиры. Так, забрав документы, оружие и оборудование, они двинулись в сторону Маарет ан-Нумана, информирует Федеральное агентство новостей.
Отмечается, что сейчас инженерные подразделения САА продолжают обыскивать 40 городов и деревень, освобожденных от террористов накануне. Военные осматривают здания и дороги на предмет наличия взрывных устройств и мин, которые могли быть заложены террористами перед уходом.
Также сирийская армия в данный момент стремится перегруппировать свои силы и подготовиться к новому этапу операции, направленной на контроль города Маарет ан-Нуман и открытие международной дороги между Алеппо и Дамаском через Хаму и Хомс.
Ранее сообщалось, что Сирийская армия освободила 300 квадратных километров от боевиков в Идлибе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Кто разгонял противников храма в сквере Екатеринбурга: имена, бизнес и околокриминальные истории спортсменов. Совместное расследование «Новой» и E1.ru. Противостояние в сквере Екатеринбурга прогремело на всю страну. Пять дней, с 13 по 18 мая, тысячи жителей города противостояли полиции, Росгвардии и охранникам «Русской медной компании», защищавшим огороженную стройплощадку Храма Святой Екатерины. Люди требовали не строить храм […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Белые медведи помешали Алибасову жениться на Софии Ротару / 11 декабря
- Известный американский рэпер Juice Wrld скончался на 22-м году / 8 декабря
- Попытка закрутить гайки в РФ приведет к немедленному обрушению режима / 22 декабря
- Глюк’oZa оправдалась за «откровенные» фото в Instagram / 20 декабря
- Валерия со слезами на глазах слушала концерт Носкова в Москве / 10 декабря
- Мнение: Замануха для пенсионеров от НТВ / 2 декабря
- Виктория Лопырева и Игорь Булатов проведут медовый месяц на Мальдивах / 14 декабря
- Мнение: Европейский рынок. Тенденции / 3 декабря