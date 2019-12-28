Samsung откажется от девяти названий в пользу Galaxy S20

Не секрет, что следующая версия Samsung Galaxy уже считается одной из самых ожидаемых новинок грядущего года. Согласно данным издания Digital Trends со ссылкой на надежных инсайдеров, новый девайс южнокорейского бренда назовут Galaxy S20, а не S11, как предполагалось ранее.

Если слухи окажутся правдивыми, то зарубежный бренд, таким образом, перейдет от единичных наименований к десятичным по примеру китайской компании Huawei. После P10 и Mate 10 разработчики выпустили P20 и Mate 20. В итоге Samsung по-видимому откажется от названий Galaxy S11 — S19. Впрочем, не исключен сценарий, при котором разработчики в будущем всё-таки вернутся к единичным цифрам в названии. Проще говоря, будущие флагманские смартфоны производителя смогут соответствовать году выпуска, а покупатели будут быстрее определять актуальную модель.

Примечательно, что Samsung ранее уже воспользовались аналогичной стратегией во время изменения обычной нумерации моделей Note, пропустив гаджет Note 6. Что касается выхода будущего флагмана Galaxy S20, то он состоится уже в феврале 2020 года.

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