В Москве прошел парад Дедов Морозов

28.12.2019, 15:21, Разное

В Москве прошел парад Дедов Морозов. В мероприятии можно было принять участие любому желающему, нарядившемуся в костюм традиционного героя праздника из разных стран мира.
Москва готовится к встрече Нового года. На улицах нарядили елки, многоэтажки декорированы гирляндами, а в метро считают часы до наступления этого зимнего события. Интересное мероприятие состоялось 27 декабря в центральной части столицы. Там прошел парад Дедов Морозов, где принимали участие все желающие.

Шествие проходило от Тверской улицы до Манежной площади. Действо сопровождалось музыкой и поздравлениями. Зрителей парада привлекали звуки барабанов и бубенцов. Мероприятие озвучивали музыканты оркестра Samba de Primeira. Мотивы исполнения ассоциировались с бразильскими. Финалом мероприятия стал конкурс на лучший костюм Деда Мороза. Призеры получили теплые подарки – шарфы, варежки и шапки-ушанки.



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