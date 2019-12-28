Сестра Джорджа Майкла обнаружена мертвой в третью годовщину его смерти

Младшая сестра британского певца и композитора Джорджа Майкла, 55-летняя Мелани Панайоту, найдена мертвой в день третьей годовщины смерти брата.
Тело Мелани Панайоту обнаружила ее сестра Йода Харрис-Панайоту 25 декабря в доме в Лондоне, пишет Mirror.
Издание сообщает, что женщина умерла ровно через три года после смерти знаменитого брата. При этом родственники и полиция отмечают, что в смерти Мелани Панайоту нет ни подозрительного, ни криминального характера. Однако точную причину скоропостижной смерти женщины установит экспертиза.
Ранее Элтон Джон объяснил смерть Джорджа Майкла нежеланием быть геем.
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