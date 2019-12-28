Зеленский: 29 декабря должен быть обмен удерживаемыми лицами. Мы ждем этого

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область 28 декабря подтвердил, что на 29 декабря запланирован обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «Укринформ».
«Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей», – сказал он.
Президент отметил, что это самый сложный вопрос в уходящем году.
Новость дополняется…
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Сети появились первые в РФ фотоснимки автомобиля Lifan X70. Ранее китайский производитель автомобилей уже заявлял о намерении вернуться на рынок РФ. Вскоре машины корпорации начнут официально поступать в дилерские центры страны. Как видно из опубликованных инсайдерских снимков, cделаны они на складах автоконцерна. О том, что транспортные средства одного из лидеров китайского автопрома появятся в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Звезда Instagram ошарашила народ родами в воде / 26 декабря
- Почти как живой: В вечной мерзлоте заметили собако-волчонка возрастом 18 тысяч лет / 27 ноября
- Мнение: Вы — в старости / 27 ноября
- Хейтеры устроили Людмиле Петрушевской травлю после шоу Собчак о геях / 4 декабря
- «Она может делать все что угодно»: Николаев откровенно высказался о покидающей сцену Пугачевой / 16 декабря
- «Систему исправить нельзя»: российский актер резко высказался о политиках в РФ и митингах / 27 ноября
- Анна Хилькевич рассказала Дмитрию Шепелеву о пластических операциях / 30 ноября
- Девочки-паучки из Айдахо / 2 декабря