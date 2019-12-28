Зеленский: 29 декабря должен быть обмен удерживаемыми лицами. Мы ждем этого

28.12.2019, 15:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область 28 декабря подтвердил, что на 29 декабря запланирован обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «Укринформ».

«Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей», – сказал он.

Президент отметил, что это самый сложный вопрос в уходящем году.

Новость дополняется…

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Сети появились первые в РФ фотоснимки автомобиля Lifan X70. Ранее китайский производитель автомобилей уже заявлял о намерении вернуться на рынок РФ. Вскоре машины корпорации начнут официально поступать в дилерские центры страны. Как видно из опубликованных инсайдерских снимков, cделаны они на складах автоконцерна. О том, что транспортные средства одного из лидеров китайского автопрома появятся в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика