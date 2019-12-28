Зеленский: 29 декабря должен быть обмен удерживаемыми лицами. Мы ждем этого

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область 28 декабря подтвердил, что на 29 декабря запланирован обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «Укринформ».

«Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей», – сказал он.

Президент отметил, что это самый сложный вопрос в уходящем году.

Новость дополняется…

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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