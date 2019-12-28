Последние слова: Галина Волчек перед смертью обратилась к зрителям

Такое представление в театре называют капустником – эта шуточная постановка обычно проводится для узкого круга людей в юмористическом формате. Одно из них прошло в «Современнике» в честь последнего, 86-летнего дня рождения, которое Галина Волчек отметила 19 декабря.

На этом мероприятии режиссер выступила перед собравшимися со сцены с пламенной речью. Она благодарила и хвалила молодую труппу своего театра, назвав их «чудом из чудес» и отметив, что актеры всегда смогут объединиться. Артистка опровергла слухи о наличии у нее любимчиков и сказала, что любит каждого из подопечных.

«Мне говорят: «Это ваш любимчик» – «Да, любимчик, но любимчиком может стать любой, который вот так любит свой театр, свой дом, друг друга и место, где мы родились, живем, болеем за все и где хотелось бы, чтоб было лучше. Но сегодня мы ценим и любим то, что есть», – говорила Галина Волчек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2019 в 9:09 PST

Как сообщает Teleprogramma.pro, в заключение Волчек выразила надежду, что ее коллектив хранит Бог.

К сожалению, эти слова стали для нее последними из сказанных широкой публике. Буквально через неделю – 26 декабря – художественный руководитель ушла из жизни в Боткинской больнице после тяжелых осложнений, вызванных болезнью. Похороны артистки состоятся 29 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве.

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