Медики назвали продукты, которые нормализуют пищеварение. В этот список попали овощи и специи, имеющие большое количество витаминов и минералов, защищающих организм от развития различных болезней и способствующих долголетию.

Топинамбур является источником природного инсулина. Этот продукт будет особенно полезен для диабетиков. Также он помогает организму вывести соли, токсины и холестерин. Медики рекомендуют включить блюда из топинамбура в меню тем, кто страдает от последствий инсульта, гипертонии и туберкулеза. Также инсулин содержит и спаржа.

Редис имеет выраженный желчегонный эффект, что позитивно сказывается на работе печени и желчного пузыря. Этот вкусный корнеплод чрезвычайно полезен для сердечно-сосудистой системы. Он обладает свойствами понижать сахар в крови и повышать уровень гемоглобина. Полезные вещества, входящие в его состав, насыщают микрофлору кишечника.

Морковь повышает усвояемость жирорастворимых витаминов, но для этого ее рекомендуют подвергать термической обработке. Этот продукт является отличным источников витамина А, полезного для зрения.

Чеснок при регулярном применении помогает справится с дисбактериозом. Его применяют также при глистных инвазиях, грибковых поражениях кожи, для повышения иммунитета из-за сильных антибактериальных свойств.

Лук-порей полезен при нарушениях пищеварения, однако, при его применении следует обратить внимание на то, что он противопоказан людям, имеющим болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Он является низкокалорийным продуктом, потому подходит для диетического питания.

Куркума содержит большое количество противовоспалительного вещества, которое благотворно влияет на пищеварительную систему. Оно способствует поддержанию оптимального баланса микрофлоры и восстанавливает микроповреждения стенок кишечника.

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