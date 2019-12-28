Xiaomi создает инновационный смартфон с дырявым экраном

Компания Xiaomi в ближайшее время намерена представить миру новое устройство с инновационным решением. Так, китайский производитель мобильных технологий разрабатывает сейчас модель смартфона с дырявым экраном.
Отверстие в дисплее новинки будет предназначено для размещения камеры. Вскоре корпорация анонсирует устройство с небольшой дыркой вверху на экране слева. Размером это отверстие будет примерно 3 миллиметра.
По сообщениям блогеров, пишущих на тематику технологий, смартфон с таким решением станет новым флагманом с хорошими техническими характеристиками. За быстродействие и мощность в аппарате отвечает 865 версия восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon с графическим ускорителем Adreno 650. Кроме того, вероятнее всего, девайс получит возможность работать в сетях нового поколения 5G благодаря модему Snapdragon X55.
Стоит отметить, что подобное решения с размещением фото-модуля является действительно нестандартным, так как многие передовые технологии уже предусматривают объективы, встроенные под панель дисплея. Также есть аппараты с дырой посреди экрана, потому левосторонний модуль является своего рода инновацией, а будет ли она успешна — покажет время.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор предупредил, что антисемитизм больше не следует рассматривать как чисто еврейскую проблему, поскольку он представляет более широкую угрозу для всего общества в целом. Об этом он заявил на конференции «После Галле: от слов к действиям против антисемитизма», организованном в Брюсселе Рабочей группой Европарламента по противодействию антисемитизму. Напомним, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Володин: Некоторые страны тянут ПАСЕ в прошлое / 17 декабря
- От пыли спасут леса, которые вырубят / 13 декабря
- Мнение: Как мы с американцем ездили в нашем общественном транспорте / 24 ноября
- Наука: Новая комбинированная терапия вирусного гепатита С одобрена FDA / 16 декабря
- СМИ составили рейтинг самых обсуждаемых законов РФ в 2019 году / 23 декабря
- Одного из противников строительства мусоросжигательного завода под Казанью арестовали на 7 суток / 17 декабря
- Наука: Закипели благородные умы и поделили эпоху голоцена на три части / 16 декабря
- У Анфисы Чеховой случился множественный оргазм / 29 ноября