Xiaomi создает инновационный смартфон с дырявым экраном

28.12.2019, 15:04, Разное

Компания Xiaomi в ближайшее время намерена представить миру новое устройство с инновационным решением. Так, китайский производитель мобильных технологий разрабатывает сейчас модель смартфона с дырявым экраном.
Отверстие в дисплее новинки будет предназначено для размещения камеры. Вскоре корпорация анонсирует устройство с небольшой дыркой вверху на экране слева. Размером это отверстие будет примерно 3 миллиметра.

По сообщениям блогеров, пишущих на тематику технологий, смартфон с таким решением станет новым флагманом с хорошими техническими характеристиками. За быстродействие и мощность в аппарате отвечает 865 версия восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon с графическим ускорителем Adreno 650. Кроме того, вероятнее всего, девайс получит возможность работать в сетях нового поколения 5G благодаря модему Snapdragon X55.

Стоит отметить, что подобное решения с размещением фото-модуля является действительно нестандартным, так как многие передовые технологии уже предусматривают объективы, встроенные под панель дисплея. Также есть аппараты с дырой посреди экрана, потому левосторонний модуль является своего рода инновацией, а будет ли она успешна — покажет время.



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