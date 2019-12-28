Пистолет «Удав» поступит на вооружение армии в 2020 году

Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что Минобороны РФ примет на вооружение новейший пистолет «Удав», разработанный в ЦНИИТочмаш госкорпорации «Ростех», в 2020 году.
«Что касается стрелкового вооружения, то в текущем году завершены госиспытания пистолета «Удав». В следующем году ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки», – сказал Криворучко в интервью газете «Красная звезда».
«Удав» отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 г, а в снаряженном – 980 г. Вместимость магазина «Удава» – 18 патронов.
В сентябре в Ростехе отмечали, что пистолет успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию.
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