Мнение: Правда о взрыве в Магнитогорске

Спустя год после трагедии в Магнитогорске жадные до хайпа люди заявляют, что это был не взрыв бытового газа, а натуральный теракт.

Мол, нашли ведь и самодельную бомбу в мусорке, и Газель взорвали — в общем, послали девочку ПТУшницу на место трагедии и сняли 40-минутный фильм.

Фото: Соцсети

Далёкие и от следствия, и от журналистики хипстеры пытаются доказать, что люди погибли в теракте. И вы знаете, что я думаю по этому поводу? Вполне обосновано доказывают, чего уж там.

Но был ли это в самом деле теракт?

Люди должны знать правду, заявил в конце фильма региональный задрот-писака. Почему от нас всё скрывают, возмущается он. Что случилось в Магнитогорске? Ведь все уже знают или что-то подозревают, но молчат об этом, боясь раскрыть рот!

Я не собираюсь сейчас давать оценку ни журналистскому расследованию от ПТУшников, ни работе следствия. Я хочу поговорить о правде.

В чём тут правда? А в том, что терроризм победить почти невозможно.

За каждым гражданином, повернувшимся на радикальных идеях, полицейского не поставишь. Да и не найдёшь ты каждого потенциального террориста. Захочет — сделает бомбу, а значит нужно идти другим путём.

Каким? Лишить терроризм цели.

Цель — огласка. Просто так взорвать, убить людей террористам неинтересно. Они не будут этого делать, просто убийство для них бессмысленно. Им нужно, чтобы после теракта все испугались, услышали посыл ублюдков, чтобы подключились новые радикалы.

А если будет теракт, которого никто не заметит? Тогда какой смысл его делать? Смысла нет.

Так вот в Магнитогорске, несмотря на любые доводы, никакого теракта не было — был взрыв бытового газа.

Правда в том, что все, кто говорит о теракте, являются пособниками террористов.

По факту они помогают ублюдкам в осуществлении их подлой и мерзкой цели. И эта помощь провоцирует новые теракты — чем больше шума, тем лучше уродам.

Я хочу, чтобы меня правильно поняли: иногда, чтобы победить зло, нужно соврать. Это — война, где все мы — участники, а на войне, на допросе у врага врать не только не зазорно, а очень правильно. Даже лично себе стоит сказать явную ложь, поверить в неё и не замечать тех доводов, что говорят об обратном.

Вы меня понимаете?

Ещё раз: в Магнитогорске год назад был взрыв бытового газа. И если вдруг ещё какой дом взорвётся, то опять исключительно из-за газа. Ясно?

Источник: Лена Миро

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