Кличко в костюме Деда Мороза на квадроцикле открыл движение по Шулявскому мосту. Видео

Часть Шулявского путепровода обвалилась в феврале 2017 года. Как сообщили в «Киевавтодоре», причинами обрушения моста стали воздействие огня и коррозия бетона. В марте 2019 года началась реконструкция моста.

27 декабря мост испытали 30-тонными грузовиками.

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Видео: Віталій Кличко / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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