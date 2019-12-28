Кличко в костюме Деда Мороза на квадроцикле открыл движение по Шулявскому мосту. Видео

Часть Шулявского путепровода обвалилась в феврале 2017 года. Как сообщили в «Киевавтодоре», причинами обрушения моста стали воздействие огня и коррозия бетона. В марте 2019 года началась реконструкция моста.
27 декабря мост испытали 30-тонными грузовиками.
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Видео: Віталій Кличко / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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