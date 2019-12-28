Самолет «Уральских авиалиний» готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

28.12.2019, 14:51, Новости дня

Самолет А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» готовится к вынужденной посадке в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

«Командир воздушного судна сообщил диспетчеру о неправильной работе датчика скорости. Из-за этого принято решение возвращаться. В аэропорту тревогу не объявляли», – сообщил источник в экстренных службах, передает «Ura.ru».

В настоящее время лайнер вырабатывает топливо. По данным издания А-320 направлялся в Симферополь.

Ранее сообщалось, что «Суперджет» не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией Газпром. «Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО «Газпром» к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)», – сказано в распоряжении правительства, передает ТАСС. Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол, определяющий […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика