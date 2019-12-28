Мнение: Майн кампф с банкирами в партере

Может быть кому-то пригодится для личного пользования. Ну а для всех остальных — чисто поржать.

Ничего не имею против уверенных в себе мальчиков и длинногих девочек в банковских офисах. Они умилительно, как диктофон, проговаривают вложенные в их головы фразы, очаровательно тормозя, когда в заготовленном списке не хватает стандартных ответов. Однако сегодня не до жалости. A la guerre comme à la guerre. А банкиры, какими бы симпатичными людьми не были — воюющая сторона, активно участвующая в геноциде собственного населения.

Моя история ничем не отличается от сотен тысяч других. Одно, всего одно поручительство, которое нельзя было не дать (бывают случаи и люди, которым просто нельзя отказать) традиционно «выстрелило», и вот уже три года тянется интереснейший (для исследователя, но не для участника) диалог с банком:

-Вы являетесь поручителем по договору с таким-то. При невыполнении должником своих обязательств, вы его замещаете по его договору ипотеки, вы это понимаете?

— Прекрасно понимаю, и готов это сделать немедленно.

— Вот как хорошо! Приятно работать с такими понимающими людьми…

— И мне тоже приятно, поэтому давайте не уменьшая градус обоюдной радости, прямо сейчас отправимся к нотариусу!

— Не понял… А зачем к нотариусу??

— Ну как «зачем»? Я же должен заместить должника по его договору ипотеки, так? Ну вот сейчас мы перепишем на меня его недвижимость (у вас же даже доверенность имеется, так ведь) и я начинаю платить за него его ежемесячные взносы. Таким образом я полностью его замещу к вашему удовольствию.

— Не-е-е-е, мы так не согласны…

— А как вы согласны?

— Вы должны просто нам отдать деньги…

— Вы договор поручительства сами читали?

— …Я должен посоветоваться…

Прошло два года…

— Вы являетесь поручителем по договору с таким-то. При невыполнении должником своих обязательств, вы его замещаете по его договору ипотеки, вы это понимаете?

— У меня де-жа-вю… Мы же уже говорили с вами на эту тему. Замещать готов. Но только полностью, а не исключительно в части обязательств. Готовы переписать на меня заложенную недвижимость?

— Нет… вы понимаете… недвижимость мы уже реализовали…

— Ну поздравляю. Приглашаете меня выпить по поводу погашения ипотеки?

— Нет… понимаете… недвижимость мы реализовали, а кредит остался…

— И сколько осталось от 120 000?

— 140 000!

— Та-а-а-к… на этом месте предлагаю закончить устную часть и перейти к чистописанию. Оформляйте вашу претензию письменно и я пошёл…

— Куда?

— Подавать на персональное банкротство, но до этого обязательно — в прокуратуру. Должен же я сообщить, что вы нанесли ущерб своему собственному банку, реализовав залог так, что сумма долга только выросла…

— Я???

— Прокуратура разберётся.

— … Я должен посоветоваться…

Прошёл ещё год…

— Скажите, вы не передумали подавать на неплатежеспособность в случае предъявления официального требования?

— Всенепременно

— Но в этом случае вам придется в течении целых трех лет платить администратору по 100 евро в месяц. Не жалко?

— Ради вас — никогда!

— А можно с вами договориться так, что вы эти 100 евро эти три года будете нам платить, и после этого мы с вами в расчете — никто никому ничего не должен…

— Я подумаю….

Ещё через год:

— Ну, вы подумали?

-Ещё как! Мощно подумал, подал на личное банкротство и теперь уже не я, а мой администратор бьёт копытом и хочет вас видеть, но не как истца, а как ответчика, ибо вы таки должны — в полном соответствии с договором поручения — передать мне права на заложенное имущество а сами отправиться в самый конец списка кредиторов, где вам обязательно что-то отвалиться, после того, как будут удовлетворены претензии стоящих в первоочередном списке…

— …. Я должен посоветоваться….

И вот развязка:

— Господин Васильев, не могли бы вы придти к нам в банк и подписать письмо об отсутствии взаимных претензий?

— Нее-е-е, ребята-октябрята, теперь строго по закону и только в соответствии с ранее подписанным планом расчетов с кредиторами… Тем более, что администратор добр — он решил не портить вам нервы лично и продал право требования к вам в одну коллекторскую контору… да-да, ту самую, из США, вижу что вы уже в курсе. Ну, удачи вам, флибустьеры финансов и обладатели сырых подштанников…

Занавес…

Источник: Конт

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Последнее: Может быть кому-то пригодится для личного пользования. Ну а для всех остальных — чисто поржать. Ничего не имею против уверенных в себе мальчиков и длинногих девочек в банковских офисах. Они умилительно, как диктофон, проговаривают вложенные в их головы фразы, очаровательно тормозя, когда в заготовленном списке не хватает стандартных ответов. Однако сегодня не до жалости. A […]