Венгерский орнитолог выяснил, какой вид птиц исчез после падения Тунгусского метеорита. Башкирские коллеги не согласились с версией ученого.

В конце ХIХ века орнитолог Петр Сушкин описал новый вид гуся, который так и назвают по фамилии открывателя. У этой птицы в отличии от сородичей более тонкий клюв. В начале ХХ века данный вид обитал в большом количестве недалеко от Ташкента и в Венгрии. Однако, в 30-х годах прошлого века появились свидетельства значительного снижения популяции. Жак ван Импе выдвинул предположение, что к 1934 году гусь Сушкина полностью исчез в дикой природе. Возможности определить причины вымирания не было в те годы из-за недостатка наблюдений. Венгерский исследователь предположил, что гусь Сушкина мог гнездиться на Подкаменной Тунгуске. При этом ученый отметил связь между падением метеорита в 1908 году и исчезновением вида.

Башкирские исследователи эту гипотезу опровергли. Как пример они привели кроншнепа-малютку, который обитал на Южном Урале. В работах Сушкина упоминаний об этом виде нет. Это предполагает тот факт, что вид вымер до известной катастрофы. Многие виды перестали существовать именно в этот период, но это не связано с падением метеорита.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Может быть кому-то пригодится для личного пользования. Ну а для всех остальных — чисто поржать. Ничего не имею против уверенных в себе мальчиков и длинногих девочек в банковских офисах. Они умилительно, как диктофон, проговаривают вложенные в их головы фразы, очаровательно тормозя, когда в заготовленном списке не хватает стандартных ответов. Однако сегодня не до жалости. A […]