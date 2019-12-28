Кроссовер Lifan X70 возвращается в Россию

28.12.2019, 14:30, Новости дня

Китайская компания Lifan в скором времени возобновит продажи на российском рынке нового кроссовера X70, который покинул дилерские центры в мае 2019 года.

В свою очередь, пользователям уже доступны изображения первой партии кроссоверов X70, которые уже начали поступать к российским дилерам. Известно, то поставки стартовали с 6 декабря и до сих пор техника продолжает поступать в различные регионы страны. Производителю удалось справиться с установленными сроками на продажу техники.

Напомним, китайский кроссовер X70 оснащается 2-литровым бензиновым двигателем с мощностью 136 л.с. В разных комплектациях предусмотрена механическая трансмиссия или вариатор. Кроме того, автомобили во всех версиях предусматривают передний привод.



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