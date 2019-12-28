Кроссовер Lifan X70 возвращается в Россию

Китайская компания Lifan в скором времени возобновит продажи на российском рынке нового кроссовера X70, который покинул дилерские центры в мае 2019 года.
В свою очередь, пользователям уже доступны изображения первой партии кроссоверов X70, которые уже начали поступать к российским дилерам. Известно, то поставки стартовали с 6 декабря и до сих пор техника продолжает поступать в различные регионы страны. Производителю удалось справиться с установленными сроками на продажу техники.
Напомним, китайский кроссовер X70 оснащается 2-литровым бензиновым двигателем с мощностью 136 л.с. В разных комплектациях предусмотрена механическая трансмиссия или вариатор. Кроме того, автомобили во всех версиях предусматривают передний привод.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Может быть кому-то пригодится для личного пользования. Ну а для всех остальных — чисто поржать. Ничего не имею против уверенных в себе мальчиков и длинногих девочек в банковских офисах. Они умилительно, как диктофон, проговаривают вложенные в их головы фразы, очаровательно тормозя, когда в заготовленном списке не хватает стандартных ответов. Однако сегодня не до жалости. A […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- СКРЕПОПАНОРАМА: КРЕМЛЁВСКАЯ ПОМОГИНЯ / 24 ноября
- Пиппа Миддлтон с мужем, Элли Голдинг и другие гости предсвадебной вечеринки принцессы Беатрис / 20 декабря
- Глава МВД Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета / 12 декабря
- Медики: При варикозе нужно исключить из рациона некоторые продукты / 16 декабря
- Елена Малышева опровергла информацию о проблемах кардиолога Германа Гандельмана с таможней / 16 декабря
- В Петербурге взрыв выбил стекла в одной из квартир / 26 ноября
- Слияние Ощад и Приват банков поставит крест на амбициях Коломойского / 28 ноября
- Роналду разгневался из-за дерзкой выходки фаната / 13 декабря