Наставники и зрители раскритиковали Шнурова из-за решения на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе раскритиковал музыканта Сергея Шнурова, который является наставником на шоу «Голос» на Первом канале, из-за решения по исполнительнице Рагде Ханиевой. Его мнение поддержали пользователи Сети.

Меладзе обвинил Шнурова в том, что он якобы неправильно использует возможности и талант Рагды Ханиевой, передает РИА «Новости».

«Сергей ключика к ней так и не нашел, и поет она не совсем то, что хочет. Все как-то размыто. У меня такое впечатление, что она поет из-под палки – не то, что хочет», – сказал продюсер.

«Абсолютно раздавленный Шнуров. Просто втоптанный», – поддержал телеведущий, актер Дмитрий Нагиев.

«Шнура раздавить невозможно», – возразил лидер группировки «Ленинград».

«Как бульдозер тебя сейчас Меладзе разровнял», – продолжил Нагиев.

Музыкант же ответил, что «каждый имеет право на такое видение», и талант Ханиевой был использован «на всю мощность».

«Мне номер понравился. Ребята выступили великолепно. Что я хотел, то и получил. Ребят, спасибо, что доверили свои судьбы вот в эти вот руки», – добавил Шнуров.

В итоге наставник решил, что в финал проходит Антон Токарев, отдав Рагде Ханиевой 40% голосов. Зрители тоже не смогли «спасти» участницу, потому ей пришлось покинуть проект.

Шнурова раскритиковали и пользователи YouTube, где опубликовали видео с выступлением Рагды.

«Окончательно разочаровал Шнуров. Меладзе абсолютно прав! Такой голос слили. Единственная нормальная песня, которую он ей подобрал – «Bad Guy Life». Все остальные вообще не ее!», – считает Lei___ Si.

«Вся ошибка Рагды в том, что она выбрала не того наставника и все», – присоединилась к обсуждению Joanna Longfello.

«Без Рагды финал не имеет смысла. Не хочется смотреть дальше», – написала Ekaterina Dubrova.

Ранее Шнуров во время шоу «Голос» на Первом канале раскритиковал свою коллегу и наставницу в проекте Полину Гагарину.

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