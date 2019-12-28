Минобороны сообщило о завершении испытаний ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»

Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил о завершении предварительных испытаний перспективного зенитного комплекса (ЗК) «Деривация-ПВО» и самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ».

«Завершены предварительные испытания перспективного зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО» и самоходной артиллерийской установки 2С35 «Коалиция-СВ». В следующем году мы ожидаем завершения всех видов испытаний и присвоения литеры «О1» перспективной тяжелой огнеметной системе «Тосочка», – сказал Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

Он также отметил, что завершены и испытания корабельного ракетного комплекса нового поколения «Оникс». «Ведется плановая работа по оснащению данным комплексом строящихся и модернизируемых кораблей и подводных лодок, что позволит им решать задачи борьбы с корабельными группировками вероятного противника в ближней и дальней морской зонах на уровне современных требований, предъявляемых к средствам вооруженной борьбы на море», – отметил замминистра.

Кроме того, Криворучко рассказал, что Минобороны заключило контракт на поставку новейших систем ПВО С-350 «Витязь» до 2027 года. Он уточнил, что в июле 2019 года в полном объеме и с положительными результатами были завершены госиспытания С-350 («Витязь-ПВО») с присвоением литеры «O1», а в настоящий момент первый серийный образец ЗРС С-350 передается в войска.

«Государственной программой вооружения предусмотрена поставка систем «Витязь-ПВО» до 2027 года. В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году», – добавил он.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил о планах увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон».





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