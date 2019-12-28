В Сети появились первые фотографии российского электромобиля «Монарх»

Российский электрокар под названием «Монарх», дебютный показ которого пока не состоялся, впервые был запечатлен интернет-пользователями. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил юзер Иван Иванов.

По его словам, макет транспортного средства еще предстоит доделать ввиду отсутствия здесь фонарей и фар, мест для их крепления он попросту не обнаружил. Что касается салона электрокара, то он тоже вызвал вопросы из-за «слоя мусора», также здесь не нашлось облицовочной панели. Стоит напомнить, что дебютный показ автомобиля должен был состояться еще несколько дней назад в Москве, однако этого так и не произошло.

Создатели заявили, что виной всему логистические проблемы. Тем не менее, реальная причина состоит в том, что компания-разработчик попросту не заплатила транспортной компании за перевозку электрокара. Скорее всего, производство «Монарха» стартует лишь через год. Базовый вариант транспортного средства может обойтись россиянам в 1 500 000 рублей.

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