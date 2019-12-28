Volkswagen начал старт заказов на недорогой кроссовер Jetta VS7

Немецкая компания Volkswagen под маркой Jetta стартовала продажи нового кроссовера VS7, который доступен на китайском рынке.

В свою очередь, первые экземпляры данной модели уже начали поступать к местным представительствам. Следует отметить, что официальная премьера кроссовера VS7 состоялась в прошлом месяце на автосалоне в Гуанчжоу. Кроме того, разработчики задействовали здесь платформу Skoda Karoq, который также продается на рынке России.

Сообщается, что под капотом кроссовера для китайского рынка применили 1,4-литровый бензиновый двигатель, который выдает 150 л.с. мощности и приводится в движение автоматической трансмиссией. Во всех комплектациях Jetta VS7 получил только передний привод. Официальный выход в продажу через местных дилеров стартует уже в начале 2020 года.

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