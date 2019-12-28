«Нас будут разваливать»: Климкин предрек распад Украины

В свое статье в одном из киевских журналов Павел Климкин написал, что ближайшие три года будут одними из самых сложных для Украины. Политик уверен, что страна окажется под угрозой уничтожения.

Как сообщает «Политнавигатор», Климкин считает бессмысленными надежды на заключения договора с Россией и странами Запада по Донбассу. Он отметил, что вопрос принадлежности Крыма является для Москвы ключевым.

Бывший глава МИД Украины уверен, что президент России Владимир Путин считает русских, украинцев и белорусов одним народом, а черноморское побережье и восток Украины – русскими землями. Политик утверждает, что в ближайшее время в Кремле попытаются их заполучить. По словам дипломата, соседнее государство попытается разрушить Украину изнутри.

«Тех, кто думает, что это банальный шантаж, должен разочаровать: это истинная точка зрения российской элиты, и вместе с тем цель и миссия на ближайшую перспективу. В течение следующих лет они попробуют развалить нас и получить на это индульгенцию Запада, что возможно только и исключительно путем реализации такого сценария изнутри Украины», – считает Павел Климкин.

Политик выразил надежду, что в стране найдется достаточно людей для противостояния такому сценарию. Он заявил, что украинцам придется мобилизоваться еще раз. Немаловажную роль в этом, по словам бывшего министра, играют олигархи. Климкин уверен, что именно они определяют политический курс страны.

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Последнее: В свое статье в одном из киевских журналов Павел Климкин написал, что ближайшие три года будут одними из самых сложных для Украины. Политик уверен, что страна окажется под угрозой уничтожения. Как сообщает «Политнавигатор», Климкин считает бессмысленными надежды на заключения договора с Россией и странами Запада по Донбассу. Он отметил, что вопрос принадлежности Крыма является для […]