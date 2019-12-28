Аналитики рассказали о пяти изменениях в системе образования РФ с 2020 года. Они касаются не только учащихся и их родителей, но также абитуриентов ВУЗов и молодых учителей, пишет финансовый и банковский портал «Банки Сегодня».

Недостаток мест в школах предполагается устранить за счет возведения новых зданий высотой в пять этажей. Это позволит разместить параллельные классы, а наличие двух спортивных залов, размещенных на первом и втором этажах, даст возможность проводить уроки физической культуры одновременно для нескольких групп. Изменения предусмотрены и для тех, кому предстоит в новом году сдача ОГЭ и ЕГЭ. Экзамен для учащихся 9-х классов будет предполагать наличие большего количества практических заданий, например, эксперимент по химии или физике, умение составить презентацию — по информатике. Строже станут требования для тех, кто будет сдавать Единый государственный экзамен. Предотвратить списывание и другие нарушения помогут системы распознавания лиц и нейросети. Для поступления в ВУЗы можно будет оставить электронную заявку на портале Госуслуги.

Приоритетом для зачисления в первый класс станет учеба в данной школе братьев или сестер первоклассника. Если же такого преимущества нет, конкретная школа может отказать новому ученику при существующей загруженности. В 2020 году заключения экспертной комиссии по новым учебникам будут выдаваться сроком на пять лет. Новшества затронут также молодых педагогов, для поступления на работу им потребуется пройти конкурсный отбор, но это относится к школам, находящимся за пределами города.

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Последнее: Аналитики рассказали о пяти изменениях в системе образования РФ с 2020 года. Они касаются не только учащихся и их родителей, но также абитуриентов ВУЗов и молодых учителей, пишет финансовый и банковский портал «Банки Сегодня». Недостаток мест в школах предполагается устранить за счет возведения новых зданий высотой в пять этажей. Это позволит разместить параллельные классы, а […]