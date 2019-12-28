Иван Телегин о разводе с Пелагеей: «В распаде наших отношений нет вины третьих лиц»

В любом разводе всегда виноваты двое, заверяют психологи. Однако поклонники уверены: тут без третьих лиц не обошлось. В разлучницы, конечно же, записали девушку, с которой Телегин был запечатлен держащимся за руку, — их совместный снимок появился в сети после того, как из аккаунтов Instagram обоих супругов исчезли совместные фотографии.

Все у всех случается, все мы делаем ошибки… О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась, —

написала Пелагея в соцсетях, подтверждая развод.

Сегодня слово взял Иван Телегин. Под снимками с дочерью он попросил не винить никого в случившемся.

Друзья, за последние несколько дней огромное количество информации появилось в СМИ касательно моей личной жизни, хоть я и являюсь публичным человеком, все же свои личные отношения я предпочитаю не выносить на суд общественности, но в данной ситуации хотелось бы внести немного ясности.Все мы мечтаем встретить одного-единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу! — написал Телегин.

Напомним, о романе Пелагеи и Ивана Телегина общественность узнала весной 2016-го. Новости об этом сопровождали неприятные подробности на тему того, что певица якобы увела спортсмена из семьи. Долгое время эту информацию Пелагея никак не комментировала, но в октябре 2017-го прервала молчание. В документальном фильме «Пелагея. Счастье любит тишину» она впервые рассказала о начале романа с Телегиным и опровергла слухи, признавшись, что на момент их знакомства он уже считал себя свободным человеком.

Чистая совесть, как говорят, лучшая подушка. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у меня совесть чистая, и я сплю прекрасно. Я бы не смогла спокойно жить, если бы то, что пишут, было правдой, если бы я кого-то уводила… Это просто еще один период в моей жизни, который меня сделал сильнее. Никого из семьи я не уводила, —

пояснила Пелагея.

Они поженились в середине июня 2016-го. Пара расписалась в Кутузовском ЗАГСе Москвы, после чего в одном из ресторанов на Рублевке состоялся свадебный банкет для друзей и родных. В январе 2017 года Пелагея и Иван впервые стали родителями: у них родилась дочь Таисия.

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Последнее: В любом разводе всегда виноваты двое, заверяют психологи. Однако поклонники уверены: тут без третьих лиц не обошлось. В разлучницы, конечно же, записали девушку, с которой Телегин был запечатлен держащимся за руку, — их совместный снимок появился в сети после того, как из аккаунтов Instagram обоих супругов исчезли совместные фотографии. Все у всех случается, все мы делаем […]