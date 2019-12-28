Фигуристка Медведева снялась с чемпионата России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате РФ по фигурному катанию в Красноярске.
Об отказе Медведевой стало известно после публикации списков на старт, передает ТАСС.
После короткой программы фигуристка занимала пятое место с 71,08 баллами. Отмечается, что Медведева выступала в коньках, которые сломались у нее в четверг на тренировке. Она пыталась тренироваться в новых коньках, но на лед все-таки вышла не в них.
На предстартовой тренировке ранее в субботу фигуристка исполнила только один элемент из заявленной программы и досрочно покинула занятие.
Ранее Медведева извинилась за свою реакцию на поддержку болельщиков.
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