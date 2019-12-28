Посла РФ в Польше вызвали в МИД после высказываний Путина

Министерство иностранных дел Польши вызвало к себе российского посла Сергея Андреева после высказываний президента РФ Владимира Путина о том, что Польша накануне Второй мировой войны якобы действовала в сговоре с нацистской Германией. Об этом сообщает польская радиостанция Radio Zet.

В ходе беседы польская сторона выразила решительный протест против «исторических инсинуаций» российских властей. Последние заявления Москвы основаны на «сталинском историческом нарративе», заявил замглавы МИД Польши Марчин Пжидач.

Сергеев комментарии «РИА Новости» сказал, что говорил в польском МИД с директором восточного департамента. Беседа была «жесткая, но вполне корректная», считает российский посол.

Власти Польши не пригласили президента РФ Владимира Путина на церемонию, посвященную 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются «пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма».

25 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и вела с ним переговоры.

Польский историк Лукаш Адамски в комментарии изданию «ГОРДОН» высказал мнение, что это заявление Путина – его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. После этого Советский Союз и Германия разделили Польшу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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