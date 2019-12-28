На подрядчиков США в Афганистане подали в суд из-за платы талибам за безопасность

28.12.2019, 14:12, Новости дня

Американские и международные компании-подрядчики в проектах восстановления Афганистана выплачивали крупные отступные за свою безопасность радикальному движению «Талибан», запрещенному в России, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что обвинения предъявлены в иске родственников 143 американских военнослужащих и контрактников, погибших или получивших ранения в Афганистане с 2009 по 2017 год. Иск был направлен на рассмотрение окружного суда в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Ответчиками являются крупные корпорации, которые ведут доходный бизнес в Афганистане. Плата за защиту, как предполагается, приводила к тому, что нападения [талибов] совершались не в отношении интересов ответчиков. Деньги шли на финансирование подъема терроризма, приведшего к гибели и ранению тысяч американцев, в том числе наших клиентов», – отметил представитель юридической фирмы Kellogg Hansen Джошуа Брэнсон.

Согласно данным иска, ответчиками названы два крупнейших в свое время подрядчика Агентства международного развития США (USAID), DAI Global и Louis Berger. По информации газеты, им досталось более 1 млрд долларов из средств, выделенных Вашингтоном на восстановление Афганистана в 2007-2009 годах. Кроме того, претензии обращены к базирующимся в США корпорации Black & Veatch, группам Centerra и Janus Global Operations, к британской G4S и южноафриканской MTN.

Истцы считают, что размер платы талибам за ненападение на сотрудников частных компаний составлял от 20 до 40% средств, выделенных под реализацию того или иного проекта. Отмечается, что обвинения основаны на информации конфиденциальных источников, докладах профильных комитетов Конгресса США, публикациях в печати и отчетах надзорных органов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что запрещенное в РФ радикальное движение «Талибан» хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном.



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Последнее: Американские и международные компании-подрядчики в проектах восстановления Афганистана выплачивали крупные отступные за свою безопасность радикальному движению «Талибан», запрещенному в России, пишет газета The Wall Street Journal. Издание отмечает, что обвинения предъявлены в иске родственников 143 американских военнослужащих и контрактников, погибших или получивших ранения в Афганистане с 2009 по 2017 год. Иск был направлен на рассмотрение […]

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