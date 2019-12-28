Наука: На наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов

Популяция карликовых крокодилов, переселившаяся в пещеры Габона, на наших глазах превращается в новый вид. О таком результате исследователи сообщили изданию The Guardian, хотя научная статья о нём ещё не опубликована.

Эта история началась в 2008 году. Археолог Ричард Ослисли (Richard Oslisly) из Института исследований в целях развития (Камерун) обследовал пещеры Габона, надеясь найти следы древних людей. Вместо этого он с изумлением обнаружил хищных рептилий.

Карликовые крокодилы Osteolaemus tetraspis (их длина редко достигает полутора метров) сами по себе не новость, они водятся в Габоне и других странах Африки. Местные жители их едят и довели этих животных до грани исчезновения. Но до открытия Ослисли мировая наука просто не знала, чтобы эти или любые другие крокодилы могут обитать в пещерах.

Два года спустя он вернулся со спелеологом Оливье Теста (Olivier Testa) из Спелеологической ассоциации (Франция) и специалистом по крокодилам Мэттью Ширли (Matthew Shirley) из Университета Флориды (США). Они вынесли пресмыкающееся на свет и с удивлением обнаружили, что кожа у него оранжевая.

Впрочем, учёные полагают, что эта особенность не является мутацией. Пещеры изнутри покрыты толстым слоем помёта летучих мышей (гуано). Эта агрессивная химическая среда и могла вызвать изменение цвета.

Сколько крокодилов в этих пещерах? Это неизвестно. Авторы наблюдали несколько десятков. А в целом, по мнению исследователей, в системе из 10–12 пещер может обитать 100–200 рептилий.

В 2016 году учёные опубликовали научную статью в издании African Journal of Ecology, в которой описали особенности образа жизни пещерных жителей. В частности, выяснилось, что питаются рептилии главным образом летучими мышами и сверчками, что серьёзно отличается от диеты их собратьев из окрестных лесов (рыба и ракообразные).

Авторам удалось найти и разницу в размерах особей, но строгие статистические методы не позволили считать её значимой. Возможно, это различие – случайный продукт ограниченности изученной выборки.

Новые исследования учёных, которые только готовятся к печати в научном издании, связаны со сравнением ДНК пещерных и "поверхностных" крокодилов. Как сообщает National Geographic, авторы взяли образцы крови у 30–40 пещерных жителей. Неточность числа объясняется прозаически: в темноте было трудно разобрать, какого крокодила уже ловили.

Затем исследователи позаимствовали кровь у двух сотен наземных карликовых крокодилов и взялись за генетическое исследование.

Результаты показали, что пещерные крокодилы имеют отдельный гаплотип, то есть фактически идёт процесс образования нового вида. Для образования такой уникальной "генетической подписи" требуются сотни поколений, а карликовые крокодилы живут от 50 до 100 лет. То есть "уход в подполье" состоялся десятки тысяч лет назад.

Условия в пещерах, впрочем, довольно комфортные. Пищи (в виде летучих мышей) вдоволь, температура круглые сутки 22 градуса Цельсия, а темнота привычна животным, ведущим ночной образ жизни. К тому же никакой хомо сапиенс не пытается тебя съесть, что тоже немаловажно.

А вот по поводу размножения этих крокодилов у исследователей больше вопросов, чем ответов. Например, наземные рептилии откладывают яйца в гниющую растительность. Понятно, что в пещерах такой возможности нет. Как "отшельники" решили эту проблему? Или всё же, несмотря на особенность гаплотипа, мы имеем дело не с постоянно живущей под землёй популяцией, а, так сказать, с гостями подземелий?

Против последней версии говорит труднодоступность пещер. Как уточняет ресурс Phys.org, учёные наблюдали выползших наружу небольших по размеру особей, которые спаривались со своими собратьями из окрестных лесов. Но до сих пор не ясно, выбираются ли из пещер более крупные рептилии. Да, учёные смогли пробраться внутрь, но вообще-то достаточно широких ходов очень мало.

Как полагают авторы, даже если под землёй обитает полноценная популяция, она время от времени пополняется за счёт заползших туда не в меру любопытных крокодилят. То есть перед нами ещё и трагическая история о потерявшихся детях.

Независимо от ответа на этот животрепещущий вопрос исследование странных пещерных созданий принесёт большую пользу науке. Даже если биологи, несмотря на результаты исследований ДНК, не имеют дела с рождающимся на глазах новым видом, пещерные крокодилы – уникальный образец приспособления животного к совершенно новой для него среде. И важно не упустить шанс разобраться в том, как природа решает такие проблемы.

Сейчас учёные пытаются добиться организации заповедника, чтобы сохранить для человечества этих замечательных существ.

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Последнее: Популяция карликовых крокодилов, переселившаяся в пещеры Габона, на наших глазах превращается в новый вид. О таком результате исследователи сообщили изданию The Guardian, хотя научная статья о нём ещё не опубликована. Эта история началась в 2008 году. Археолог Ричард Ослисли (Richard Oslisly) из Института исследований в целях развития (Камерун) обследовал пещеры Габона, надеясь найти следы древних […]