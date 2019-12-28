Наука: Как радиация вредит мозгу

Терапевтические дозы излучения активируют в мозге вспомогательные клетки, которые не дают нейронам формировать контакты друг с другом.

Клетки микроглии (зеленые) в мозжечке мыши

Радиотерапия помогает убить раковые клетки, но, как и у химиотерапии, у радиоактивного изучения есть свои побочные эффекты. И особенно проблема побочных эффектов становится актуальной, когда речь идёт о радиотерапии опухолей головного мозга.

Исследователи из Рочестерского университета экспериментировали с мышами, которых облучали радиоактивным излучением в дозах, которыми у больных подавляют рост раковых клеток (естественно, дозы радиации масштабировали под мышей). В статье в Scientific Reports говорится, что после облучения у мышей в мозге слишком сильно активировалась микроглия, которая подавляла способность нервных клеток образовывать новые межнейронные контакты.

Микроглией называют особые вспомогательные клетки, которые представляют что-то вроде департамента иммунной системы в мозге: они убирают разный молекулярно-клеточный мусор и следят, чтобы в мозг не проникала инфекция. Притом у клеток микроглии есть ещё одна важная роль – они снимают с нейронов так называемые дендритные шипики, выросты на дендритных отростках, которые обозначают место будущего межнейронного соединения – синапса. В дендритном шипике появляются белки, необходимые для налаживания синапса, меняется структура мембраны и т. д., но если нужда в соединении отпадает, микроглия «состригает» шипик с нейронного отростка. Не все синапсы одинаково нужны, и если нейрон сформирует слишком много контактов, если он окажется вовлечён в слишком большое число нейронных цепей, он просто утонет в информационном шуме.

С другой стороны, если микрголия будет удалять шипики слишком активно, это тоже плохо скажется на когнитивных функциях: ведь для того, чтобы мозг что-то запомнил, переработал какую-то информацию, в нём должны появиться межнейронные контакты – а тут микроглия не даёт им формироваться. У пациентов после радиотерапии на мозге действительно часто проявляются проблемы с памятью, и, по мнению исследователей, причиной тому могут быть клетки микроглии, которые из-за радиации становятся слишком активными.

Очевидно, что если как-то усмирить микроглию, то можно избежать, по крайней мере, некоторых побочных эффектов от радиотерапии в мозге. Здесь есть разные способы, в частности, сами авторы работы сумели защитить синапсы, отключив один из рецепторов на микроглиальных клетках, и нужно только проверить, насколько эти способы подходят человеку.

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