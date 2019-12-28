Медики назвали способы защиты от развития онкологических заболеваний

Медики рассказали о способах защиты от развития онкологических заболеваний. Они рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни.

В настоящее время они занимают одно из ведущих мест среди причин смертности людей во всем мире. В ближайшее время прогнозируется, что рак будет лидером в этом рейтинге. Чаще всего опухоль начинает свой рост без каких-либо симптомов, что затрудняет раннюю диагностику болезни и своевременное назначение адекватной терапии. Доступной мерой для каждого является прохождение профилактических осмотров у специалистов.

Для того, чтобы результаты регулярных проверок здоровья оставались хорошими, необходимо следить за состоянием организма. Прежде всего нужно контролировать вес. По данным последних исследований, выявлена зависимость между ожирением и некоторыми видами онкологии. Чаще всего лишний вес провоцирует развитие рака предстательной и молочной желез, желудка, печени, полости рта и глотки, кишечника, желчного пузыря, матки, почек, пищевода и поджелудочной железы.

Одним из основных правил профилактики онкологии является поддержание достаточного режима активности. Необходимым минимумом, по мнению специалистов, является 150 минут физических упражнений в неделю. Сохранить здоровье поможет отказ от вредных привычек. Также медики рекомендуют сократить количество вредной пищи в рационе. Особенно они советуют исключить фаст-фуд и продукты с высоким содержанием жира, крахмала и сахара.

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Последнее: Медики рассказали о способах защиты от развития онкологических заболеваний. Они рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни. В настоящее время они занимают одно из ведущих мест среди причин смертности людей во всем мире. В ближайшее время прогнозируется, что рак будет лидером в этом рейтинге. Чаще всего опухоль начинает свой рост без каких-либо симптомов, что затрудняет раннюю […]