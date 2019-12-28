Навальный и наводнение в Венеции

Как связаны иски к организаторам летних протестов в Москве с мировыми кризисами?

После митингов, которые прошли в Москве минувшим летом, различные организации выставили многомиллионные иски к оппозиции. В числе заявителей: «М.Такси», компания по прокату автомобилей «Флай Авто», «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Московский метрополитен», ресторан «Армения», Росгвардия. Проект «Кафка-Zаговор» докопался до сути событий.

Комикс: Георгий Елаев — специально для «Новой газеты»

«Любой ущерб должен быть доказан до копейки» Елена Лукьяновадоктор юридических наук, профессор

— У меня этот комикс вызвал некоторые сомнения: не льет ли он воду на мельницу официальной пропаганды — там ведь РФ опять самая умная. Ну, будем надеяться, что телевизор смотрит все меньше наших граждан и к нам возвращается чувство юмора.

Комикс, конечно, про Коптевский суд. Но все же не только про него. Что такое абсурдные имущественные претензии, штампуемые московскими судами, что они означают? Они означают, что те, кто раньше сажал в тюрьмы и устраивал показательные процессы, поняли, что молодежь, которая выходит сейчас на митинги, этого не боится. Все акции власти предыдущих лет, начиная с 2011 года, были актами запугивания. А теперь это стало не страшно, это своего рода орден: какой же ты оппозиционер, если тебя не арестовали? Поэтому появилась новая технология.

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Как можно задушить оппозиционное движение? Материально: заблокировав счета, навесив многочисленные штрафы. Но власть здесь снова опаздывает. В этом году мы видели, как многомиллионные штрафы мгновенно, за несколько дней, собирались населением по формуле краудфандинга. Так расплатилась «Трансперенси Интернешнл», The New Times, сейчас «Мемориал» начал сбор средств. Общество уже научилось этому противостоять. И тогда [власти] решили душить совсем. У людей — у физических лиц — начали тотально блокировать счета.

Апофеозом, конечно, стали иски к организаторам митингов. Они совершенно абсурдные.

Как может метро предъявить иск к митингующим, когда митингов в метро не проводилось?

Зачем метрополитен вызывал на работу семь начальников станций, что от них зависело? Какой ущерб кому конкретно был нанесен? С точки зрения принципов российского права, это те моменты, которые обязательно должны быть доказаны. Любой ущерб, выраженный материально, должен быть доказан до рубля, до копейки.

Пробки — они какой ущерб и кому нанесли? Мы в Москве ездим каждый день безо всяких митингов с десятибалльными пробками.

Мы должны выставлять иски к мэрии, если опоздали на самолет?

Особенно парадоксально звучат претензии Росгвардии, которая живет на наши налоги. Почему свою непосредственную функцию — охранять город — она считает сверхурочной работой?

Свобода собираться мирно и без оружия — это свобода, которую весь мир трактует, как неудобную. Всегда в результате ее реализации возникают какие-то неудобства. Но в этом плане и Конституционный суд, и ЕСПЧ говорят: «Что ж, нам приходится терпеть». Это тот компромисс, который достигается, когда конкурируют две свободы. Ничего в этом страшного нет.

Абсурдность этих исков и их одобрение судами еще больше подтвердили полную профнепригодность судебной системы. С точки зрения нормального гражданского процесса такие иски устоять, конечно, не могут. Они по смыслу своему абсурдны. Нет причинно-следственной связи между так называемым «ущербом» и действиями тех или иных людей. Суд вообще не выяснял, был ли этот ущерб. У нас сложилась традиция не-исследования доказательств по политическим делам.

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Побочным эффектом этих процессов стала совершенно сошедшая с ума пропаганда. Если населению рассказывают, что иски оппозиции компенсирует иностранное государство, — появится, конечно, какое-то количество людей, которые в это поверят. Они представят, как кто-то из лидеров протеста на шикарной яхте приплывет в Венецию.

Но главное, что подобные иски и огромные штрафы позволяют власти поставить под сомнение добросовестность и неподкупность организаторов протестов. Типа:

нормальные люди не могут справиться с такими штрафами, а значит, оппозиционеров кто-то обязательно финансирует и курирует.

И, конечно, этот куратор — враг и недоброжелатель России. Примерно по тому сценарию, который озвучил недавно президент: якобы правозащитник Лев Пономарев договаривался с японцами о передаче Курильских островов. Бред? Конечно бред. Но чем бредовее утверждение, тем оно выглядит достоверней. Уж не знаю, кто подсунул главе государства такой фейк, но именно на таких инфоповодах вовсю отрывается российская пропагандистская машина.

Правда, чем больше все это под таким соусом подается населению, тем меньше этого самого населения смотрит телевизор, аудитория которого за последний год сжалась более чем на 10 процентов. Потому что все это за гранью здравого смысла и надоело. Тем не менее многие все еще остаются активными потребителями всей этой пропагандисткой ерунды и верят в нее. И в этом смысле абсурдные имущественные претензии к оппозиции очень выгодны власти.

Источник: Новая газета

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Последнее: Как связаны иски к организаторам летних протестов в Москве с мировыми кризисами? После митингов, которые прошли в Москве минувшим летом, различные организации выставили многомиллионные иски к оппозиции. В числе заявителей: «М.Такси», компания по прокату автомобилей «Флай Авто», «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Московский метрополитен», ресторан «Армения», Росгвардия. Проект «Кафка-Zаговор» докопался до сути событий. Комикс: Георгий Елаев — специально […]