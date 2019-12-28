ДНР, ЛНР и Украина согласовали обмен пленными

Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря, заявила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.

По ее словам, стороны согласовали дату обмена пленными по принципу «всех установленных на всех установленных» до Нового года, как об этом договорились лидеры «нормандской четверки».

Кроме того, источник, знакомый с ситуацией сообщил, что процесс будет проходить близ контрольно-пропускного пункта «Майорск» в нейтральной зоне.

«Мы отдаем украинской стороне 55 человек, это окончательная цифра. По количеству людей, которых должны передать нам с украинской стороны, число будет уточняться после верификации, которую проводит координатор Тони Фриш», — сказал источник агентства.

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