Мнение: Как правильно жаловаться на спам, права человека в России и шутники из Руцентра

1. Негодяев, которые названивают нам по телефону, предлагая «бесплатно» вылечить зубы или заманивая в другие ловушки, не так-то легко призвать к ответу. Тем не менее кое-какие методы против Кости Сапрыкина есть. В комментариях читатели предложили три варианта.

Одни записываются на приём и не приходят, чтобы отобрать время у жуликов, и чтобы жулики занесли их в чёрный список, удалив из списков обзвона. Другие говорят диспетчеру «мне очень интересно, повисите на линии» и откладывают телефон в сторону, позволяя спамеру пять-десять минут послушать тишину, постепенно осознавая, что его разыграли.

Есть, однако, и предусмотренный законом способ ущучить спамеров. Цитирую из комментариев:

https://olegmakarenko.ru/1748433.html?thread=718413265#t718413265

В России тоже можно пожаловаться на спам. Для этого достаточно написать жалобу в УФАС.

Ожидаемых результатов два:

1) ФАС наложит штраф. Вот пример, как это выглядит, Свердловское УФАС, штраф Мегафону 100 тысяч рублей: https://sverdlovsk.fas.gov.ru/news/10791

При второй жалобе в год штраф 200 тысяч, потом и 500. Более 3 жалоб в год в некоторые годы не получает никто, пару лет назад получила одна фирма (Мегафон) — вот этот редкий пример штрафа на 500: https://moscow.fas.gov.ru/news/14640

2) Мегафон внесет Ваш номер в стоп-лист. Больше слать Вам спам не будет. Заодно перестанет навязывать платные подписки, услугу «Гудок«» и так далее.

Жалобу можно написать по e-mail. У Питерского УФАС адрес [email protected] (аналогично для других регионов). Можно и через госуслуги (ссылка). Текст жалобы возможен в произвольной форме и без ссылки на законы. Если Вы перфекционист и хотите написать жалобу с точными ссылками на законы, вот образец.

К жалобе нужно приложить согласие на раскрытие тайны связи. Образец:

«Я, Ф.И.О., серия и номер паспорта, адрес регистрации, даю согласие на получение ФАС России и его территориальными органами информации о детализации счета, телефонных соединениях, смс-сообщениях, иных переданных данных на/от абонентский номер (номер телефона) в сети оператора сотовой связи (название оператора сотовой связи).

Город, дата, подпись.»

Есть нюанс. Сама жалоба может быть подана в электронном виде. А вот прилагаемое к ней согласие на раскрытие тайны связи должно быть подписано собственноручно. Текст можно и на компьютере набить, но потом на принтере напечатать, поставить подпись авторучкой, сфотографировать — и вот уже эту фотографию в виде файла можно прилагать к жалобе, посылаемой по e-mail.

И чтоб два раза не вставать — аналогичные жалобы возможны:

— на голосовой спам: https://br.fas.gov.ru/to/moskovskoe-ufas-rossii/4-14-3-1012-77-16/

— на спам по e-mail: https://br.fas.gov.ru/to/nizhegorodskoe-ufas-rossii/332-fas52-07-16/

— на спам в Viber, WhatsApp и других мессенджерах. Примеров пока нет, так как ФАС лишь 15.08.19 решила, что такой спам находится в её компетенции: https://fas.gov.ru/documents/685436

Вот ещё важное дополнение по теме, почему нынешние штрафы за спам в России не работают:

Проблема не в том, что в США штрафы за спам высокие, а в России — низкие. Хотя в России они вправду ниже, но все же не 2 копейки, а 100 тысяч рублей на первый раз, 200 на второй (в тот же год), 500 на третий.

Проблема мне видится в ином: ничтожно мало людей жалуется. Скажем, Московским УФАС за I полугодие 2019 года было рассмотрено всего лишь 27 жалоб на спам (источник). Это на все виды спама в сумме — голосовой, sms, e-mail, мессенджеры. Оценочно 1 жалоба на 10 миллионов актов спама…

Для того, чтобы выйти на штраф 500 тысяч, нужно всего-то 3 жалобы — но их в некоторые годы не набирается ни по одному спамеру. Несколько лет назад единственным был Мегафон, на него было аж 4 жалобы — и да, в последние две он получил редкий штраф по 500 тысяч рублей за каждую sms:

https://moscow.fas.gov.ru/news/14640

В современном мире у каждого из нас такое гигантское количество дел, информационная перегрузка, невысыпание и т.д. — через день уже и не хватает мотивации писать эту жалобу (во всяком случае я себя заставляю с большим трудом). Спамеры этим пользуются, им выгоднее заплатить немногочисленные штрафы и спамить дальше.

Наше поколение в целом не получило ни от родителей, ни из школы знания: жаловаться можно, госорганы в России вполне работают, и написать жалобу даже и не хлопотно после того, как разрешили все в электронном виде посылать. Старшие поколения жили или в СССР, где жаловаться в суд было бессмысленно, или в доинтернетную эпоху в России, где в суды или ФАС были очереди, нужно было в 5 утра занимать место, писать номерок на руке и т.д.

2. На 9gag обсуждают видео из России, на котором наши полицейские со смехом достают из машины наркомана.

Комментаторы с удивлением отмечают, что российские полицейские спокойно делают свою работу вместо того, чтобы выволочь неадеквата на асфальт или застрелить его прямо в машине, как это сделали бы, по их мнению, в США:

https://9gag.com/gag/a6N50DR

Характерный комментарий: «Russia is a pillar of human rights», «Россия — оплот прав человека».

3. Главные по доменам в России, организация RU-CENTER, большие шутники. Посмотрите на приложенный скриншот:

RU-CENTER автоматически перевели всех пользователей на тариф «базовый», который теоретически должен быть самым дешёвым. На самом деле, как несложно заметить, этот «базовый» тариф на целых 300 рублей дороже даже тарифа «стандартный» — и это при том, что по тарифу «стандартный» RU-CENTER также берёт завышенную примерно на 200 рублей плату за свои услуги. Некрасивая ситуация, особенно если учесть уникальное положение RU-CENTER в нашем сегменте интернета.

Источник: Место для дискуссий

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