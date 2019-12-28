«Хочется развидеть»: Сябитова подняла платье и подергала ягодицами в эфире

28.12.2019, 13:51, Разное

На шоу «Давай поженимся» ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова расспрашивали очередную гостью об ее талантах. Выяснилось, что она танцует тверк – динамичный и вызывающий танец, который исполняется исключительно мышцами ягодиц. 

Девушку попросили продемонстрировать свои умения перед телезрителями. Однако она неожиданно решила научить хитромудрым движениям и саму Розу, пригласив ее выступить дуэтом. Гостья попросила ее поднять платье и начать двигать попой вниз-вверх, что у нее получалось не слишком удачно.

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Публикация от ЛАРИСА ГУЗЕЕВА ПОЖЕНИТ ВСЕХ (@guzeeva_love) 28 Дек 2019 в 12:26 PST

Зал встретил перфоманс аплодисментами, хотя сама Сябитова назвала произошедшее «позорищем». Зрители шоу «Давай поженимся» согласились с такой оценкой. В комментариях под записью в инстаграм-аккаунте они выразили свое недоумение и отвращение. 

«Боже мой, что это?!», «Тьфу ! Стыд и позор»,  «Ужасно, я не ханжа , но решила оставить комментарий. Возмутило», «Хочется развидеть», – писали фолловеры. 



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