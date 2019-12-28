Скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» решили увеличить

28.12.2019, 13:51, Новости дня

Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил о планах увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до более чем десяти махов (скоростей звука).

«Образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных (комплекс «Кинжал»), так и с наземных и морских («Циркон») носителей. Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета (более 10М на траектории), дальности, точности наведения», — сказал Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в мире только у РФ есть гиперзвуковое оружие.

Газета ВЗГЛЯД писала, что представляет собой гиперзвуковое оружие и зачем оно нужно.



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