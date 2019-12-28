Ученые: Самым страшным для человечества был 536 год нашей эры

28.12.2019, 13:47, Разное

После проведенных исследований западные исследователи выяснили, что 536 год нашей эры был самым страшным для человечества. Это связано с туманом неизвестного происхождения, опустившимся на страны Европы и Азии.
Записи о столь необычном природном феномене можно найти в трудах Прокопия Кесарийского. Историк описал, как люди были вынуждены 18 месяцев жить без солнечного света. Тогда население Земли сильно пострадало от разных катастроф.

Ученые решили выяснить причину появления загадочного тумана, взяв для анализов образцы материала из ледника Швеции. Оказалось, что извержение исландского вулкана спровоцировало выброс пепла в атмосферу. Затем аналогичная ситуация повторялась дважды, ослабив экономику древних стран.



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