Лидер меджлиса порадовался подарку из Крыма

Лидер запрещенного в РФ «меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров показал в соцсетях подарок, доставленный ему из Крыма.
Чубаров рассказал об этом в Facebook.
«Долгожданным подарком» оказался сборник крымско-татарской поэзии ханского периода, «оформленный удивительными иллюстрациями Заремы Трасиновой» и изданный в Симферополе.
Этот сборник был издан в 2019 году в Симферополе компанией Qaradeniz Production, зарегистрированной в российском правовом поле, передает РИА «Новости».
Отметим, что при этом на различных международных площадках представители меджлиса заявляют о якобы имеющих место «притеснениях» крымско-татарского языка и культуры в «оккупированном», как они его называют, Крыму.
Ранее Чубаров призвал СБУ публиковать списки пассажиров поездов в Крым.
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Последнее: Часть Шулявского путепровода обвалилась в феврале 2017 года. Как сообщили в «Киевавтодоре», причинами обрушения моста стали воздействие огня и коррозия бетона. В марте 2019 года началась реконструкция моста. 27 декабря мост испытали 30-тонными грузовиками. видео Видео: Віталій Кличко / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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