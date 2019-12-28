Грузия заручилась поддержкой Ватикана по поводу «оккупированных» Абхазии и Южной Осетии

Госсекретарь святого престола кардинал Пьетро Паролин в субботу посетил границу Грузии и Южной Осетии, которую Тбилиси называют «оккупированной» после войны с Россией 2008 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщила государственный министр по примирению и гражданской интеграции Кетеван Цихелашвили, визитом в Грузию и в том числе на «линию оккупации» Ватикан подтвердил поддержку усилиям Тбилиси по «мирному и справедливому» урегулированию конфликтов.

По ее словам, в 2008 году лично кардинал проявлял заботу о пострадавших во время военных действий.

«Спасибо за такую поддержку, которая нужна нам сегодня и в будущем», – сообщила Кетеван Цихелашвили.

Положение на «оккупированных территориях» Грузии с Пьетро Паролином обсудил и премьер-министр Георгий Гахария.

Кардинал поздравил грузинские власти с освобождением врача Важи Гаприндашвили, который ранее был осужден в Южной Осетии на 1 год и 9 месяцев лишения свободы за незаконное пересечение границы, а в субботу помилован президентом этой республики Анатолием Бибиловым.





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