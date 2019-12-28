Мнение: Разъяснения

Госдепартамент выступил с разъяснениями по вопросу санкций, налагаемых на компании, сотрудничающие с Северным потоком-2. До 20 января все работы в области сотрудничества должны быть свернуты, в противном случае компания попадет под санкции, а все сотрудничающие с ней — под вторичные санкции. На практике это будет означать, что не только компания, которой принадлежат суда-укладчики, попадет под каток, но и все ее контрагенты, подрядчики, клиенты. Фактически это означает полную аннигиляцию.

Однако проблема еще и в том, что существует дедлайн. В прокладке Северного потока-2 участвуют два судна — каждое тянет свою трубу. Средняя скорость укладки составляла примерно 5 км в сутки. При ударных темпах скорость можно увеличить до 7 км, хотя это может повлиять уже на качество работ.

На момент прекращения работ незавершенным оставался участок в 160 км. То есть, для его укладки при средних темпах потребуется месяц, при ударных — три недели. Если компания Allseas начнет работать прямо сегодня — то есть некоторый шанс успеть дотянуть трубу до берега. Числа 3-5 января можно будет уже даже не беспокоиться — ни при каких темпах работ завершить их до дедлайна не удастся.

Вероятность того, что Allseas приступит к работам, пока еще сохраняется, но на всё про всё у нее буквально неделя. Возможно, плюс-минус пару дней. Но эта вероятность даже сегодня выглядит довольно низкой, а значит — проект СП-2, действительно, может быть заморожен минимум до конца 2020 года. У США появится дополнительное время, и они, безусловно, используют его для того, чтобы окончательно закрыть этот проект в незавершенном виде.

На южном "фронте" тоже не все хорошо — транзит в Европу через Турецкий поток критически зависит от Болгарии. Успешная операция по заморозке Северного потока-2 может (а скорее всего — обязательно должна) побудить американцев повторить её и на этом направлении. Особенно если учесть, что именно Болгария стала причиной ликвидации проекта "Южного потока". 20 год для Газпрома явно обещает стать интересным. Руководство нашего достояния может уже сейчас в срочном порядке повышать свои зарплаты и бонусы "за вредность" — нужно же на что-то покупать молоко.

Источник: Эль Мюрид

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