Американские медики назвали наиболее частые причины головной боли

28.12.2019, 13:30, Разное

Американские медики из клиники Майо назвали самые частые причины головной боли. В список вошли изменения в уровнях некоторых процессов.
Некоторые люди очень долго страдают от данного вида недуга и принимают большое количество препаратов, что еще больше усугубляет ситуацию. При этом осуществляется влияние на активность личности. Одним из объяснений является напряжение мышц шеи, что вызывает ухудшение кровообращения с задеванием функционирования главного органа ЦНС. Причиной головной боли может оказаться и невралгия тройничного нерва – мучительный тик, похожий на удар электрического тока, который поражает часть лица от скулы до подбородка. К дискомфорту способны привести изменения в уровнях эстрогена и серотонина, как рассказали медики. Также влияют факторы образа жизни – стресс, употребление кофеина, плохой сон или изменение погоды.

Среди иных частых причин недуга: острый синусит, аневризма, чрезмерный прием лекарств, рак, злоупотребление алкоголем, энцефалит и тромбоз сосудов головного мозга. По словам американских специалистов, в тяжелых случаях помочь может стимуляция затылочного нерва, иглоукалывание и массаж. Обязательно нужно отказаться от содержащих кофеин напитков.



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