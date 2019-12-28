Chery привезет две новинки в Россию в 2020 году

Китайский автоконцерн Chery намерен в грядущем году анонсировать выход сразу нескольких новых моделей в России. По информации представителей пресс-службы зарубежного бренда, в конце первого квартала 2020 года в стране появится внедорожник Chery Tiggo 8, а ближе к концу года стоит ожидать выхода паркетника TXL от премиального суббренда Exeed.
Сообщается, что россияне смогут приобрести обновленный Chery Tiggo 8 с 5-местным салоном. Моторная гамма состоит из 1,6-литрового 156-сильного мотора и 1,6-литрового 197-сильного движка. Первая силовая установка функционирует в паре с 6-ступенчатой МКПП, вторая – с 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. В Китае данное транспортное средство в зависимости от вариации стоит 88,8 – 156 тысяч юаней (780 тысяч – 1,37 миллиона рублей).
Вторая новинка – элитный вседорожник Exeed TXL, являющийся «растянутой» версией кроссовера TX. На данный момент автомобиль имеет все необходимые российские сертификаты, ожидается получение ОТТС. Стоит напомнить, что в связи с повышением ставок утильсбора китайская компания решила увеличить цену всех своих машин на 5% начиная со следующего года. Впрочем, «обновленный» прайс пока не появился в Сети.
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