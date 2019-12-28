Новым прокурорам по делу экс-беркутовцев заявили отвод, суд ходатайства не удовлетворил

Адвокаты потерпевших в деле о расстрелах протестующих на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года 28 декабря заявили отвод новой группе прокуроров по этому делу. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Я заявляю отвод прокурорам в уголовном производстве в связи с тем, что они, по нашему мнению, не владеют необходимыми [знаниями] в уголовном производстве, ни одного дня не представляли государственное обвинение в этом уголовном производстве, и даже вчера при представлении постановления о смене группы прокуроров не владели номерами уголовных производств, я уже не говорю о материалах… Нельзя представлять гособвинение, если пять лет эти люди не имели никакого отношения к данному процессу, и со вчерашнего дня не имели ни человеческой, ни технической возможности ознакомиться с тем объемом материалов, который есть на сегодня», – сказал адвокат потерпевших Павел Дикань.

Другие адвокаты также заявили об отводе прокурорам.

Суд не удовлетворил ходатайства адвокатов.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд отпустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, в октябре меру пресечения для него смягчили до ночного домашнего ареста. 20 декабря суд отпустил под домашний арест Маринченко, остальных оставил под стражей еще на два месяца.

27 декабря суд начал рассматривать апелляцию на их арест.

В заседании принимала участие новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой. Прокурор Алексей Донской, который вел это дело с 2014 года, назвал смену группы неожиданностью. По его словам, в постановлении Рябошапки о смене группы были ошибки.

28 декабря суд продолжил заседание. На нем зачитали новое постановление о смене группы прокуроров. Донской, Симонов и другие прокуроры, которых заменил Рябошапка, покинули заседание.

По информации «Громадського», украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать экс-беркутовцев в ОРДЛО.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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