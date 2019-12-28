Лера Кудрявцева показала фото протекшего импланта груди

28.12.2019, 13:30, Разное

Лера Кудрявцева решила показать поклонникам в Instagram, как выглядит протекший имплант ее груди. В подписи к фото телеведущая отметила, что данное зрелище не для слабонервных.
Ранее знаменитость честно пояснила подписчикам о неприятной ситуации, в которую попала на днях, чтобы предостеречь женщин от повторения своей ошибки. Как напомнила Лера Кудрявцева, грудные импланты могут серьезно навредить здоровью. После хирургического вмешательства звезда телеэкранов регулярно делится информацией о своем состоянии и дает советы по поводу пластики бюста. В связи с этим она решила показать фолловерам фото того самого протекшего импланта. По словам актрисы, она сделала это для демонстрации масштаба катастрофы.

Кудрявцева порекомендовала другим представительницам прекрасного пола проходить специальное МРТ с жидкостью и помнить, что в любом случае имплант придется менять, так как на него нет пожизненной гарантии. В комментариях поклонницы принялись спрашивать у телеведущей, какой врач проводил ей операцию. Многие пожелали артистке скорейшего выздоровления.



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