В Минобороны назвали сроки поставок Су-57 с двигателем первого этапа в ВКС

Истребитель пятого поколения Су-57 будет поставляться в ВКС РФ с двигателем первого этапа до середины 2020-х годов, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Криворучко сообщил в интервью газете «Красная звезда», что «Су-57 будет поступать в войска в два этапа», передает РИА «Новости».
«Первые самолеты будут закуплены с двигателями четвертого поколения, поставки которых спланированы до середины 2020 годов. А по завершении мероприятий по его испытанию с двигателем на втором этапе уже начнутся поставки с силовыми установками пятого поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла», – сказал он.
Заместитель министра обороны сообщил также, что предварительные испытания перспективной системы ПВО С-500 начнутся в 2020 году, «первый серийный образец (…) запланирован к поставке в 2025 году».
Ранее Криворучко сообщил, что в РФ началось серийное производство ракетного комплекса с блоком «Авангард».
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