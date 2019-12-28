В Минобороны назвали сроки поставок Су-57 с двигателем первого этапа в ВКС

28.12.2019, 13:26, Новости дня

Истребитель пятого поколения Су-57 будет поставляться в ВКС РФ с двигателем первого этапа до середины 2020-х годов, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Криворучко сообщил в интервью газете «Красная звезда», что «Су-57 будет поступать в войска в два этапа», передает РИА «Новости».

«Первые самолеты будут закуплены с двигателями четвертого поколения, поставки которых спланированы до середины 2020 годов. А по завершении мероприятий по его испытанию с двигателем на втором этапе уже начнутся поставки с силовыми установками пятого поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла», – сказал он.

Заместитель министра обороны сообщил также, что предварительные испытания перспективной системы ПВО С-500 начнутся в 2020 году, «первый серийный образец (…) запланирован к поставке в 2025 году».

Ранее Криворучко сообщил, что в РФ началось серийное производство ракетного комплекса с блоком «Авангард».



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