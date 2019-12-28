Археологи: Затопленный храм Пернатого Змея ацтеков представляет собой модель Вселенной

Археологи уверены, что затопленный храм Пернатого Змея ацтеков представляет собой модель Вселенной. Под водой специалисты обнаружили еще четыре закрытые комнаты.

Достопримечательность расположена в долине Мехико и имеет название «Место богов». Все сооружения наглядно демонстрируют, как люди поклонялись высшим существам. Его обнаружили в результате раскопок в начале ХХ века. Отличительной особенностью храма является повторяющееся изображение пернатого змея и еще одного неизвестного существа. Считаются, что эти фигуры иллюстрируют миф о происхождении времени.

В процессе исследования храма Пернатого Змея исследователи обнаружили затопленную часть. Это сооружение представляет собой схему Вселенной. Археологи пока не могут объяснить, как древним индейцам удалось создать настолько точную модель. Затопленная комната наглядно иллюстрирует теорию Большого взрыва. Специалисты предположили, что эту часть храма создатели затопили намерено, тем самым показывая космическую пустоту. По имеющейся информации, структуры под водой изображают точную схему Солнечной системы. Что располагается в остальных частях храма — пока не известно.

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