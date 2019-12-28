Супруги хоккеистов поддержали Пелагею после измены Ивана Телегина

В интернете продолжается обсуждение новости о расставании Пелагеи с Иваном Телегиным после его измены. Супруги хоккеистов поддержали певицу посредством постов в Instagram.
По словам друзей пары, у спортсмена появилась новая девушка. Ранее «СтарХит» сообщал, что причина расставания Пелагеи с избранником кроется в том, что ее не приняли в хоккейной тусовке. Якобы знаменитость так и не смогла найти общий язык с друзьями Ивана Телегина по команде. Вот только супруги его коллег заступились за артистку, трогательно высказавшись в ее адрес. Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что пресса говорит неправду. «О какой такой „хоккейной тусовке“ идет речь? Что-то, видимо, мы с ней незнакомы», — отметила она, добавив, что избранницы хоккеистов на стороне исполнительницы.
Затем своим мнением поделилась Варвара Орлова, которая также недовольна сложившейся ситуацией. Супруга Василия Кошечкина была довольно резка в выражениях и назвала слухи «бредом». Недавно стало известно об измене Телегина певице с хозяйкой туристической фирмы. Как сказала Пелагея, она не жалеет о браке со спортсменом.
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