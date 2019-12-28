Психолог Иван Шабшин: При отсутствии любви к празднику Нового года можно просто поработать

Психолог Иван Шабшин советуют тем, кто не любит праздник Нового года, заняться работой или любым видом отдыха. Не стоит идти на поводу у всех, лучше принять собственное решение.

В последние дни перед наступлением Нового года большинство населения усердно готовится к празднику. Обсуждается возможный состав компании, украшаются ёлки, делаются покупки и многое другое, что у некоторых вызывает не праздничное настроение, а только раздражение. В этом случае стоит прислушаться к тем рекомендациям, которые дают специалисты в области психологии. Тем, кто не хочет отмечать Новый год, они считают вполне комфортно разрешить себе не включаться в новогодние хлопоты. Действия, противоречащие желаниям человека, пользы не принесут.

Занятие любимым делом, для которого так мало времени в обычные дни, также принесет моральное удовлетворение и успокоит нервную систему. Наличие единомышленников значительно облегчает ситуацию. Поездка на зимнюю рыбалку, например, принесет гораздо больше пользы душевному состоянию, чем скучное сидение за столом и бесконечные телешоу.

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