США дали месяц на сворачивание строительства газопровода «Северный поток – 2»

Компании, участвующие в строительстве российского трубопровода «Северный поток – 2», должны в течение 30 дней завершить все операции, связанные с этим проектом, и выйти из него. В противном случае они будут внесены Госдепартаментом в санкционный список в соответствии с законом «О национальной обороне», подписанным президентом Трампом 20 декабря. Об этом говорится в заявлении Бюро энергетических ресурсов, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Санкции против «Северного потока – 2» предусмотрены в соответствии с разделом 7503(d), известным как закон «О защите энергетической безопасности Европы (PEESA)».

В соответствии с законом санкции могут коснуться участников проекта, которые «продают, сдают в аренду или предоставляют суда, участвующие в прокладке трубы на глубине 30,4 м или ниже уровня моря при создании «Северного потока – 2».

США введут санкции в отношении нарушителей, если те «не продемонстрируют немедленно добросовестные усилия по сворачиванию участия» в российском проекте. Закон не предусматривает санкций непосредственно против газопровода или подрядчиков его строительства, в числе которых компании из России и ряда европейских стран. Его действие относится именно к укладке труб на дне моря. Однако в разъяснении Госдепартамента говорится, что все компании, участвующие в проекте, должны «внимательно изучить», какие последствия он может иметь для их деятельности.

С момента подписания президентом законопроекта, госсекретарь Майк Помпео должен будет в течение 60 дней предоставить в Конгресс отчет, в котором будут перечислены компании, нарушающие требования закона. В Госдепартаменте отметили, что глава ведомства предоставит такой отчет «в кратчайшие сроки».

В документе изложены также основные причины, по которым США и еще целый ряд европейских союзников выступают против создания газопровода по дну Балтийского моря.

В первую очередь это поддержка «Северного потока – 2» продолжающейся российской агрессии против Украины. Россия пытается не допустить более тесной интеграции Украины с Европой и США, а «Северный поток – 2» позволит России обойти территорию Украины для газового транзита в Европу. В результате Киев может лишиться значительных доходов, получаемых страной за счет транзита российского газа, и это увеличит уязвимость Украины в отношении российской агрессии.

Соединенные Штаты также выступают против увеличения зависимости Европы от поставок российского природного газа и за диверсификацию энергетических поставок.

Газопровод «Северный поток – 2», который должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря, строит «Газпром», также в строительстве участвуют компании из Германии и Австрии. Власть в этих странах утверждает, что речь идет о сугубо экономическом проекте.

Американские представители неоднократно называли газопровод угрозой энергетической безопасности Европы. В законопроекте он назван «инструментом принуждения».

Ключевой подрядчик строительства – швейцарско-нидерландская компания Allseas – приостановила работу сразу после подписания Трампом законопроекта о санкциях 20 декабря.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готовит ответ на введенные накануне санкции США из-за проекта «Северный поток – 2».

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