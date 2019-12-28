В Казахстане – день траура по погибшим в авиакатастрофе

28 декабря в Казахстане объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Алматы. В пятницу в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air, погибли 12 человек, пострадали более 60.

В Нур-Султане почтить память погибших казахстанцы пришли к мемориалу жертвам Голода: они прочитали молитву за упокой и возложили цветы, пишет Радио Азаттык.

В Уральске горожане собрались на Арбате, где возложили цветы к памятному баннеру, сообщает «Жайык Пресс».

Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air вылетел 27 декабря утром по маршруту Алматы – Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся со строящимся двухэтажным домом (в нем в тот момент никого не было) и рухнул в районе жилых домов у села Гульдала.

На борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в том числе иностранцы: два гражданина Украины, гражданин Кыргызстана, гражданин Китая. Остальные – граждане Казахстана. 12 человек погибли, более 60 пострадали. По информации на утро 28 декабря, 47 пострадавших находятся в больницах, из них 8 – в крайне тяжелом состоянии.

По факту крушения пассажирского самолета начато досудебное расследование по ст. 344 УК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта». Рассматриваются версии технической неисправности судна, погодных и метеорологических условий, а также возможных ошибок при пилотировании.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что семьи погибших в авиакатастрофе получат по 4 млн тенге. Необходимую финансовую помощь также окажут всем пострадавшим, пообещал он.

Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года.

Действие сертификата компании Bek Air приостановлено на неопределенный срок.

Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air был произведен в 1996 году. В казахстанском реестре его зарегистрировали 26 августа 2016 года. Компания-производитель этой марки самолетов в 1996 году объявила о своем банкротстве, выпуск Fokker’ов прекратили в 1997 году.

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