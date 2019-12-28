«Вычищали 4 часа»: Кудрявцева показала выпотрошенную грудь

В своем инстаграм-аккаунте Лера Кудрявцева опубликовала фотографию со злосчастным грудным имплантом, из-за которого ей пришлось лечь под нож хирургов. Взору подписчиков предстал неприятного вида предмет, местами покрытый слизью.
Как выяснилось, звезда жила с инородным предметом в теле 15 лет. Однако, по словам 48-летней знаменитости, пожизненную гарантию на такие вещи никто не дает. В описании под снимком ведущая подробно рассказала о произошедшем и своем нынешнем состоянии.
Лера Кудрявцева поведала, что в последнее время не чувствовала болей или дискомфорта. По ее словам, единственным тревожным симптомом стало изменение формы груди. Она пояснила, что густой гель долго вытекал из импланта, пропитав многие ткани ее организма. Врачам пришлось «вычищать» их в течение четырех часов.
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В заключение звезда призвала поклонников не повторять ее ошибок, но и не стала отговаривать их от коррекции своего тела. Тем не менее, Кудрявцева упрекнула врачей во лжи и замалчивании информации о возможных последствиях.
«Пластическим хирургам советую не нести «пургу», что все так безопасно, понимаю, что это бизнес, но многие молчат и у нас не принято говорить об этом», – написала Лера Кудрявцева.
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Последнее: В своем инстаграм-аккаунте Лера Кудрявцева опубликовала фотографию со злосчастным грудным имплантом, из-за которого ей пришлось лечь под нож хирургов. Взору подписчиков предстал неприятного вида предмет, местами покрытый слизью. Как выяснилось, звезда жила с инородным предметом в теле 15 лет. Однако, по словам 48-летней знаменитости, пожизненную гарантию на такие вещи никто не дает. В описании под […]
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