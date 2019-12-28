Британские ученые рассказали об опасности долгих новогодних каникул

28.12.2019, 13:04, Разное

Британские исследователи из University of Liverpool рассказали об опасности долгих новогодних каникул, которые связаны со снижением физической активности. Даже две недели пассивного отдыха наносят вред мышцам, пишут они на веб-портале The Physiological Society.
В исследовании принимали участие две группы добровольцев, находящихся в хорошей физической форме благодаря активному образу жизни. Они не занимались какими-то видами спорта на постоянной основе, но ежедневно проходили до 10 тысяч шагов. В ходе эксперимента это количество движений было сокращено до полутора тысяч. Ограничение подвижности негативно отразилось на мышечной массе как участников в возрасте до 30 лет, так и пожилых людей старше 60. Костная ткань утратила состав минералов, увеличились жировые отложения на талии. Общее состояние здоровья второй группы заметно ухудшилось в результате обострения имеющихся хронических заболеваний.

Значимость проводимого исследования, считают медики, заключается в том, что они осуществлялись не в экстремальных, а в самых обычных условиях. Результаты наблюдения показали, что даже непродолжительное снижение активности пагубным образом отражается на здоровье человека на любом этапе его жизни. В преддверии длительных новогодних и рождественских каникул выводы ученых представляют актуальность.



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Последнее: Британские исследователи из University of Liverpool рассказали об опасности долгих новогодних каникул, которые связаны со снижением физической активности. Даже две недели пассивного отдыха наносят вред мышцам, пишут они на веб-портале The Physiological Society. В исследовании принимали участие две группы добровольцев, находящихся в хорошей физической форме благодаря активному образу жизни. Они не занимались какими-то видами спорта […]

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