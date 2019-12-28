Медики рассказали о четырех ранних симптомах болезни Паркинсона

28.12.2019, 13:04, Разное

Медики рассказали о четырех ранних симптомах болезни Паркинсона. Финские исследователи доказали, что болезнь может провоцировать прием антибиотиков за 10-15 лет до начала первых симптомов.
Болезнь Паркинсона прежде всего ассоциируется с тремором, гипокинезией, мышечной ригидностью, постуральной неустойчивостью, а также с вегетативными и психическими расстройствами. Дрожание рук является самым очевидным симптомом. Болезнь прогрессирует с течением времени, а появиться может за годы до обнаружения очевидных признаков.

Согласно последним полученным в ходе исследований данным, заболевание может стать последствием приема антибиотиков широкого спектра действия. Причем, изменения в организме, которые после повлекут развитие недуга, могут произойти за 10-15 лет до появления первых признаков. Один из симптомов-предвестников болезни Паркинсона является запор. Это явление может возникнуть также вследствие приема антибиотиков. Его возникновение говорит о повышенном риске развития дрожательного паралича. Задолго до появления тремора рук пациенты отмечают потерю обоняния. Насторожить человека и окружающих его людей может также беспокойный сон. Обычно больной мечется во время отдыха, может даже причинить вред себе и близким, но совершенно этого не помнить на утро. Также опасения должны вызвать повышенный уровень тревожности и депрессия.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Британские исследователи из University of Liverpool рассказали об опасности долгих новогодних каникул, которые связаны со снижением физической активности. Даже две недели пассивного отдыха наносят вред мышцам, пишут они на веб-портале The Physiological Society. В исследовании принимали участие две группы добровольцев, находящихся в хорошей физической форме благодаря активному образу жизни. Они не занимались какими-то видами спорта […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика