Медики рассказали о четырех ранних симптомах болезни Паркинсона. Финские исследователи доказали, что болезнь может провоцировать прием антибиотиков за 10-15 лет до начала первых симптомов.

Болезнь Паркинсона прежде всего ассоциируется с тремором, гипокинезией, мышечной ригидностью, постуральной неустойчивостью, а также с вегетативными и психическими расстройствами. Дрожание рук является самым очевидным симптомом. Болезнь прогрессирует с течением времени, а появиться может за годы до обнаружения очевидных признаков.

Согласно последним полученным в ходе исследований данным, заболевание может стать последствием приема антибиотиков широкого спектра действия. Причем, изменения в организме, которые после повлекут развитие недуга, могут произойти за 10-15 лет до появления первых признаков. Один из симптомов-предвестников болезни Паркинсона является запор. Это явление может возникнуть также вследствие приема антибиотиков. Его возникновение говорит о повышенном риске развития дрожательного паралича. Задолго до появления тремора рук пациенты отмечают потерю обоняния. Насторожить человека и окружающих его людей может также беспокойный сон. Обычно больной мечется во время отдыха, может даже причинить вред себе и близким, но совершенно этого не помнить на утро. Также опасения должны вызвать повышенный уровень тревожности и депрессия.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британские исследователи из University of Liverpool рассказали об опасности долгих новогодних каникул, которые связаны со снижением физической активности. Даже две недели пассивного отдыха наносят вред мышцам, пишут они на веб-портале The Physiological Society. В исследовании принимали участие две группы добровольцев, находящихся в хорошей физической форме благодаря активному образу жизни. Они не занимались какими-то видами спорта […]