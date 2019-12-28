Медики рассказали о четырех ранних симптомах болезни Паркинсона. Финские исследователи доказали, что болезнь может провоцировать прием антибиотиков за 10-15 лет до начала первых симптомов.
Болезнь Паркинсона прежде всего ассоциируется с тремором, гипокинезией, мышечной ригидностью, постуральной неустойчивостью, а также с вегетативными и психическими расстройствами. Дрожание рук является самым очевидным симптомом. Болезнь прогрессирует с течением времени, а появиться может за годы до обнаружения очевидных признаков.
Согласно последним полученным в ходе исследований данным, заболевание может стать последствием приема антибиотиков широкого спектра действия. Причем, изменения в организме, которые после повлекут развитие недуга, могут произойти за 10-15 лет до появления первых признаков. Один из симптомов-предвестников болезни Паркинсона является запор. Это явление может возникнуть также вследствие приема антибиотиков. Его возникновение говорит о повышенном риске развития дрожательного паралича. Задолго до появления тремора рук пациенты отмечают потерю обоняния. Насторожить человека и окружающих его людей может также беспокойный сон. Обычно больной мечется во время отдыха, может даже причинить вред себе и близким, но совершенно этого не помнить на утро. Также опасения должны вызвать повышенный уровень тревожности и депрессия.
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